Пешеходный фонтан с подсветкой появится в Новосокольниках

11:21, 19 марта 2020, ПАИ

В Псковской области ищут подрядную организацию для поставки и монтажа пешеходного фонтана с подсветкой на улице Ленинской в Новосокольниках. Заказчиком выступает администрация городского поселения «Новосокольники». Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 355 тысяч 844 рубля. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет доставить фонтан и комплектующие до места установки, провести демонтаж имеющегося железобетонного кольца, устройство технического помещения, монтаж фонтана и пусконаладочные работы.

Во время работ подрядчик установит железобетонную чашу будущего фонтана, проложит коммуникации и забетонирует фундамент. Сам фонтан будет размером 5 на 5 метров, он будет иметь 16 светодиодных светильников и 10 программ водных композиций. Управляться фонтан будет автоматически с возможностью задания временных рамок в течение суток.

Фонтан должен быть построен в Новосокольниках до 15 июля 2020 года.