Путь к делу: как ветеран боевых действий руководит производством металлоконструкций в Пскове

12:41, 17 сентября 2026, ПАИ

Участник специальной военной операции и ветеран боевых действий Георгий Кисленко после возвращения продолжил профессиональную деятельность в Пскове. Сейчас он работает заместителем руководителя по производству в компании «Мега», которая занимается металлоконструкциями и производством грузового оборудования. Об этом он рассказал на брифинге в медиацентре ПАИ.

В обязанности Георгия Кисленко входит работа с чертежами и организация производственных процессов. Свой трудовой путь после возвращения он связывает с переводом в Псков и помощью специалистов, которые сопровождали его при решении социальных и профессиональных вопросов. Ветеран поступил в ПсковГУ по квоте и сейчас осваивает новую специальность.

«На данный момент работаю в компании «Мега», занимаемся металлоконструкциями. Занимаю должность заместителя руководителя по производству, работаем с чертежами, производим грузовое оборудование», – поделился Георгий Кисленко.

Позднее компания стала взаимодействовать с фондом «Защитники Отечества» и принимать на работу других участников СВО.

«Сейчас благодаря этому взаимодействию в компанию трудоустроены два человека. Один из сотрудников пришёл на предприятие работать сварщиком и прошёл обучение с нуля. Второй ветеран трудоустроен слесарем-сварщиком», – добавил Георгий Кисленко.