«Доверяй, но проверяй»: о пользе пеших прогулок рассказал Михаил Ведерников

12:31, 17 сентября 2026, ПАИ

О пользе пеших прогулок рассказал глава Псковской области Михаил Ведерников в программе Юлии Барановской «Губернатор без галстука».

Пешие прогулки позволяют руководителю оценивать реальное состояние городской среды, выявлять проблемные зоны и лучше понимать потребности жителей. Вместе с гостями Пскова или главой города Борисом Елкиным Михаил Ведерников регулярно осматривает улицы областного центра, также он совершает рабочие вызды в районы.

Случаются и внеплановые проверки. «Всегда это делаю, конечно. А иначе никакого контроля не будет. Доверяй, но проверяй», – сказал губернатор, отвечая на вопрос о внеплановых обходах.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. Сегодня, 17 сентября, исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.