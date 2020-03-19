7,5 километра дороги в Усвятском районе отремонтируют до конца сентября
В Псковской области ищут подрядную организацию для ремонта автомобильной дороги Великие Луки – Усвяты на участке км 48+550 – км 56+000 в Усвятском районе. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог Псковской области. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 203 млн 544 тысячи 291,39 рубля. Средства выделены из областного бюджета в рамках реализации регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет убрать с дороги лишнюю растительность, заменить старое асфальтовое покрытие, отремонтировать автобусные остановки и привести в порядок мост через реку Усвяча.
Завершить все работы необходимо до 30 сентября 2020 года. Данная автомобильная дорога относится к IV категории. Протяженность всех ремонтируемых участков – 7,45 километра, тип покрытия – асфальтобетон.