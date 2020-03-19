Дополнительные меры поддержки предпринимателей могут появиться в Псковской области

12:27, 19 марта 2020, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев направил в адрес администрации региона предложения о разработке оперативных мер поддержки предпринимателей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе бизнес-омбудсмена, инициатива обусловлена сложившейся экономической обстановкой, связанной с введением ограничительных мер, в результате которых многие компании оказались на грани закрытия.

Кризис, как отметил Аркадий Мурылев, остро отразился на многих отраслях, идет разработка плана поддержки экономики на федеральном уровне. Омбудсмен считает, что вместе с тем необходимо принять срочные меры и на региональном уровне: в частности, предоставить послабления по уплате налогов, прекратить проверки на время карантина, поддержать бизнес льготными ставками, субсидиями, снижением арендной платы, отменить или ослабить некоторые штрафные санкции.

Каждая из вышеуказанных и многие другие меры могут своевременно поддержать бизнес и спасти от трагических последствий, считает Аркадий Мурылев, добавив, что идет совместная работа в данном направлении, в ближайшее время будут предприняты первые шаги.