Жители Псковской области могут взять ипотеку под 3% на покупку жилья на селе

12:42, 19 марта 2020, ПАИ

Жители Псковской области могут взять ипотеку под 3% для строительства или покупки жилья на селе. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов на пресс-конференции 19 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Данная льготная сельская ипотека предусмотрена в рамках выполнения программы по комплексному развитию сельских территорий. На её реализацию из федерального бюджета выделены 170 млн рублей, а ещё 33 млн – выделил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам Николая Романова, ставка кредита составляет от 0,1% до 3%, предельная величина кредита до 3 млн рублей на 25 лет. При этом сельским хозяйством заниматься не обязательно, уточнил он.

Кроме того, по этой же программе предусматривается предоставление льготных кредитов для благоустройства домовладений на селе. Обязательное условие – проживание на селе. Ставка от 1 до 5% годовых, предельная величина кредита - 250 тысяч рублей, срок кредитования до 5 лет.