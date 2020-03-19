Законопроект об уголовном наказании за побег из-под карантина внесут в Госдуму

12:36, 19 марта 2020, ПАИ

Единороссы готовят законопроект об уголовном наказании за побег из-под карантина по коронавирусу. Как пишет РИА Новости, в ближайшее время его направят в Государственную думу.

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что в уголовном законодательстве существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, но в ситуации с коронавирусом факт «повлекшего за собой» установить чрезвычайно сложно.

«Поэтому мы предполагаем дополнить Уголовный кодекс, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан», - добавил он.

Предполагается установить достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей на определенный период.