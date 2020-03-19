В Пскове разыскивают Максима Кучерявенко

13:35, 19 марта 2020, ПАИ

Максима Кучерявенко разыскивают в Пскове и области через программу «Жди меня». Автором обращения стала женщина по имени Лидия, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта в регионе.

«В 1961 году я прочитала в газете объявление одного молодого человека, который искал маму, я написала письмо, чтобы узнать, нашел он свою мать или нет», - рассказала женщина, отметив, что Максим Кучерявенко ответил на письмо. Оказалось, что родную мать он нашел, но она отказалась от него во второй раз.

Женщина стала вести переписку с мужчиной и узнала, что он работал на Орско-Халиловском комбинате, после чего переехал в Псков или Пензу, где поступил в институт и работал там же лаборантом, проживая в общежитии.

«Очень хотелось бы с ним встретиться, пусть он знает, что у него есть родные люди – я и мои родственники», - добавила женщина.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят откликнуться по адресу электронной почты волонтеров pskovnews@mail.ru.