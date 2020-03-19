Дистанционный мошенник лишил псковичку около 160 тысяч рублей

12:56, 19 марта 2020, ПАИ

30-летняя псковичка лишилась денег в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Два дня назад ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег он украл у потерпевшей 157 тысяч рублей.

А 62-летняя псковичка лишилась 90 тысяч рублей. Ее также обманул мнимый банковский служащий, который в ходе телефонного разговора пообещал не допустить незаконные попытки оформления кредита на ее имя.

Кроме этого, двое жителей Куньинского и Плюсского районов при попытке купли-продажи товаров в Сети стали жертвами мошенников и лишились в общей сложности более 40 тысяч рублей.

Все обстоятельства выясняются в рамках возбужденных уголовных дел, добавили в пресс-службе.