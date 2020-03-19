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Общество

Полный геном коронавируса расшифровали в России

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России смогли расшифровать первый полный геном нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

И. о. директора НИИ, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов пояснил, что генетический анализ важен для понимания эволюции нового коронавируса, это поможет в разработке вакцины и препаратов для лечения. «Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», - приводит его слова пресс-служба министерства.

Полученные данные направлены в международную базу данных, используемую Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции нового коронавируса.

В мире заразились свыше 210 тысяч человек, зафиксировано около 8,5 тысяч летальных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, в Псковской области - три.

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