Бюст Петра I и «Яблоня любви» появятся в новом парке Великих Лук

15:19, 19 марта 2020, ПАИ

Бюст Петра I и «Яблоня любви» появятся в новом парке Великих Лук – Петровском. Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», разбивка парка ведется в эти дни.

Первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк рассказал, что в новом парке установят крытую сцену (456 посадочных мест), два детских игровых комплекса, шесть пергол и одну перголу-шатёр, 40 скамеек, 74 светильника и 20 камер видеонаблюдения.

В парк, площадь которого около 32 тысяч квадратных метров, входит территория от Аллеи солдатских матерей, включая летнюю эстраду в полном объеме, и заканчивая дорогой у подъема на крепостной вал. «Мы планируем задействовать зону за летней эстрадой, которая раньше не использовалась. Будут разбиты новые тропинки и тротуары», - пояснил Юрий Власюк.

Бюст Петра I разместится у подножия крепостного вала. Кроме этого, расчистят Тиноватый ручей, над которым обустроят резной мостик.

«По контракту работы должны быть завершены к началу декабря, однако мы с подрядчиком обсуждали возможность сокращения сроков реализации проекта до 30 сентября. Хотим, чтобы великолучане поскорее увидели новый парк. Эти вопросы обсуждали на последнем совещании рабочей группы», - добавил Юрий Власюк.

В 2018 году Великие Луки с проектом Петровского парка вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». На его реализацию направили 54 млн рублей.