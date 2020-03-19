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Общество

Бюст Петра I и «Яблоня любви» появятся в новом парке Великих Лук

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Бюст Петра I и «Яблоня любви» появятся в новом парке Великих Лук – Петровском. Как пишет газета «Великолукская правда. Новости», разбивка парка ведется в эти дни.

Первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк рассказал, что в новом парке установят крытую сцену (456 посадочных мест), два детских игровых комплекса, шесть пергол и одну перголу-шатёр, 40 скамеек, 74 светильника и 20 камер видеонаблюдения.

В парк, площадь которого около 32 тысяч квадратных метров, входит территория от Аллеи солдатских матерей, включая летнюю эстраду в полном объеме, и заканчивая дорогой у подъема на крепостной вал. «Мы планируем задействовать зону за летней эстрадой, которая раньше не использовалась. Будут разбиты новые тропинки и тротуары», - пояснил Юрий Власюк. 

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Бюст Петра I разместится у подножия крепостного вала. Кроме этого, расчистят Тиноватый ручей, над которым обустроят резной мостик. 

«По контракту работы должны быть завершены к началу декабря, однако мы с подрядчиком обсуждали возможность сокращения сроков реализации проекта до 30 сентября. Хотим, чтобы великолучане поскорее увидели новый парк. Эти вопросы обсуждали на последнем совещании рабочей группы», - добавил Юрий Власюк. 

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

В 2018 году Великие Луки с проектом Петровского парка вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». На его реализацию направили 54 млн рублей. 

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