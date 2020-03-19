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Архитектурная среда: Площадь имени Зендена

Фото: Владимир Шуляковский

А ведь тянет в Псков. Тянет. Вот так приехать. Выйти на главной площади города из авто, вскинуть руку ко лбу и из-под ее козырька подивиться на Кремль и купола Троицкого собора. Да не тут-то было. От парковки вид на памятники закрывает чудо-юдо-дом с «приветами» из 90-х.

Дежурный по среде Владимир Шуляковский окинул строение своим профессиональным взглядом и поставил «архитектурный диагноз» памятнику минувшей эпохе.

 

В девяностых годах прошлого века нашу страну накрыла волна рыночных преобразований. Кинотеатры, стадионы и научные институты приспосабливались под мелочную торговлю и общепит, площади и скверы застраивались ларьками и палатками. С тех пор прошло много лет, благополучные города давно избавились от наследия эпохи первоначального накопления капитала. А вот в Пскове привет из «лихих девяностых» по-прежнему украшает главную площадь нашего города.

Здание, имеющее гордый адрес «площадь Ленина №1», расположено очень удачно - в самом центре города. Имеет большой объём, множество помещений, зрительный зал. Могло бы стать одним из центров культурной жизни или выполнять какую-нибудь другую важную и общественно-значимую функцию. Но используется для размещения многочисленных мелких предприятий обслуживания. Обстроено киосками-ларьками. При этом каждый арендатор или собственник обустраивает и украшает свои квадратные метры по своему усмотрению.

Фото: Владимир Шуляковский

Мы видим вывески и рекламу разного размера и стиля. Козырьки-крылечки на любой вкус – есть древнерусский «кокошник», есть как-бы итальянская маркиза с загадочной надписью GOOD FOOD, есть и вообще непонятная конструкция из железных прутков. 

Фото: Владимир Шуляковский

Фото: Владимир Шуляковский

Фото: Владимир Шуляковский

 

Здесь всё можно - можно повесить на фасад кондиционер, можно приделать жестяные вентиляционные трубы. Можно приклеить к фасаду кусок пластикового декоративного карниза – чтобы стало ещё красивей. Можно убрать рекламу, а монтажный крепёж от неё так и оставить на фасаде, пусть болтается. Никто ничего не контролирует, полная свобода творчества и самовыражения.

Фото: Владимир Шуляковский

Фото: Владимир Шуляковский

Полная свобода действий и на прилегающей территории. Ещё несколько лет назад пространство возле автобусной остановки украшали три больших прекрасных каштана – единственное, на чём отдыхал глаз в этом печальном месте. Потом их спилили – два из них мешали ларьку, третий спилили просто так, «за компанию». Зато здесь можно поесть национального русского шашлыка, угоститься православной шаурмой, разжиться дешёвым микрокредитом и тут же потратить его на «продовольствие-24-часа» или на сотовую связь.

Фото: Владимир Шуляковский

Здание изначально было построено так, чтобы парадный фасад смотрел на памятник Основоположнику, а скучная спина была бы повёрнута к Кремлю, Троицкому собору и реке Пскове - так было принято строить во времена развитого социализма. В наше время площадка возле заднего, обращённого к Кремлю фасада, традиционно, уже много лет, используется для складирования строительного мусора.

Фото: Владимир Шуляковский

Жители города привыкли к мелкоторговой функции здания №1, и, назначая встречу на главной городской площади, говорят так: встретимся не «на площади Ленина», а «возле Зендена». Владельцев здания, похоже, всё устраивает, они никак не мотивированы что-нибудь менять. Руководство города, по-видимому, не хочет как-то влиять на то, какое впечатление производит центральная площадь, а может быть и не имеет такой возможности.
Внешний вид здания и его окружения никак не волнует и областной комитет по охране объектов культурного наследия, несмотря на то, что оно находится в зоне охраны памятника федерального значения - Кремля. По-видимому, состояние здания и прилегающей территории не противоречит нормам, ограничениям, регламентам и постановлениям, которыми комитет руководствуется в своей работе.

А впрочем – может быть, и не стоит ничего менять? Объявить здание с прилегающей территорией «историческим памятником эпохи перестройки» и показывать туристам как пример того, как выглядела наша страна в «лихие девяностые». Пусть смотрят, ужасаются.

Владимир Шуляковский
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