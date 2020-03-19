Размер компенсации после выселения из аварийного жилья закрепят законодательно

17:27, 19 марта 2020, ПАИ

Размер компенсации после выселения из аварийного жилья закрепят законодательно. Группа депутатов из всех думских фракций внесла в нижнюю палату парламента законопроект, закрепляющий гарантии собственникам жилья при их выселении из аварийных домов, сообщает ТАСС.

Согласно документу, размер возмещения при выселении из аварийного жилья не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по площади жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном в том же населенном пункте. Также вводится дополнительный критерий определения размера возмещения - сумма компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.

В Жилищном кодексе РФ предлагается закрепить право всех переселенцев из аварийного жилья на выбор между денежной компенсацией и новой квартирой. Сейчас такая возможность предоставляется лишь при расселении аварийных домов, включенных в региональные адресные программы, реализуемые за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Предлагается сократить до одного года, максимальный срок осуществления всех процедур, связанных с изъятием жилого помещения и предоставлением возмещения. Предусматривается, что жилое помещение маневренного фонда может предоставляться только по соглашению с собственником изымаемого жилья.