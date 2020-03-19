23 тонны сушеных фиников не пропустили в Псковскую область

19:25, 19 марта 2020, ПАИ

Сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввозить в Псковскую область 23,1 тонны сушеных фиников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, груз, который следовал из Туниса в Екатеринбург, был задержан на железнодорожном пункте пропуска «Печоры – Псковские» на российско-эстонском участке госграницы РФ.

В ходе проверки документов было установлено, что предъявленный сертификат на сушеные финики был оформлен не полностью. Это дало основания признать фитосанитарный сертификат недействительным и запретить ввоз 23,1 тонны сушеных фиников на территорию Евразийского экономического союза.