0
20:23
Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
20:04
Поездка на границу с Эстонией: Масок нет, паники тоже
17:49
И спасут, и сохранят: Какие реставрационные работы проводят на колокольне Троицкого собора в Пскове
17:22
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
17:14
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
16:57
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
15:48
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
Еще новости
Общество

Умер псковский журналист Анатолий Старовойтов

В Кронштадте на 58-ом году жизни скончался журналист и авиатор Псковской области Анатолий Старовойтов, сообщил главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков-Великие Луки» Олег Константинов на своей странице в Facebook.

«Произошло это после тяжелой болезни. Для всех его смерть стала сегодня шоком. Говорят, врачи были бессильны...», - написал Олег Константинов.

Анатолий Старовойтов вырос и учился в Усвятах. После окончания Кирсановского авиатехнического училища с 1981 по 1996 год работал авиатехником на авиационной технической базе Псковского аэропорта. Затем работал журналистом в региональных изданиях: «Псковская правда», «Вечерний Псков», «Панорама», «Новый день. Плюс», «Городская газета», «Псковское информационное бюро».

С 2009 года по настоящее время Анатолий Старовойтов трудился в газете «КурьерЪ» в отделе реализации. «Классно поддерживал прямую связь с читателями. Был любим ими. Постоянно публиковал свои статьи на дачной полосе в качестве эксперта. Фазенда, сад и огород были в эти годы его любимым и счастливым хобби», - отмечает главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков-Великие Луки».

«А ещё ни один праздник не обходился без его улыбки, смеха, стихов и экспромтов. От Анатолия Ивановича всегда исходил свет. Всем вокруг он желал только добра. Он до последнего брался за любое экстренное журналистское задание, был особо ценим энергетиками. При этом по-репортёрски остро реагировал на все изменения в городе, душой болел за Псков и область», - подчеркивает его коллега.

«Не верится, что Анатолия нет с нами. Время и место похорон ещё не определены. Искренние, глубокие соболезнования жене, родственникам, друзьям. И чтобы мы все запомнили его таким!» - заключил Олег Константинов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
19 марта 2020
Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
19 марта 2020
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
19 марта 2020
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
19 марта 2020
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
19 марта 2020
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
19 марта 2020
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
19 марта 2020
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
19 марта 2020
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо

Идет загрузка...