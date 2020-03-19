Умер псковский журналист Анатолий Старовойтов

20:53, 19 марта 2020, ПАИ

В Кронштадте на 58-ом году жизни скончался журналист и авиатор Псковской области Анатолий Старовойтов, сообщил главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков-Великие Луки» Олег Константинов на своей странице в Facebook.

«Произошло это после тяжелой болезни. Для всех его смерть стала сегодня шоком. Говорят, врачи были бессильны...», - написал Олег Константинов.

Анатолий Старовойтов вырос и учился в Усвятах. После окончания Кирсановского авиатехнического училища с 1981 по 1996 год работал авиатехником на авиационной технической базе Псковского аэропорта. Затем работал журналистом в региональных изданиях: «Псковская правда», «Вечерний Псков», «Панорама», «Новый день. Плюс», «Городская газета», «Псковское информационное бюро».

С 2009 года по настоящее время Анатолий Старовойтов трудился в газете «КурьерЪ» в отделе реализации. «Классно поддерживал прямую связь с читателями. Был любим ими. Постоянно публиковал свои статьи на дачной полосе в качестве эксперта. Фазенда, сад и огород были в эти годы его любимым и счастливым хобби», - отмечает главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков-Великие Луки».

«А ещё ни один праздник не обходился без его улыбки, смеха, стихов и экспромтов. От Анатолия Ивановича всегда исходил свет. Всем вокруг он желал только добра. Он до последнего брался за любое экстренное журналистское задание, был особо ценим энергетиками. При этом по-репортёрски остро реагировал на все изменения в городе, душой болел за Псков и область», - подчеркивает его коллега.

«Не верится, что Анатолия нет с нами. Время и место похорон ещё не определены. Искренние, глубокие соболезнования жене, родственникам, друзьям. И чтобы мы все запомнили его таким!» - заключил Олег Константинов.