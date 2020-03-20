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Общество

Минстрой запросил у правительства 353,7 млн рублей для обеспечения ветеранов жильем

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России запросило у правительства 353,7 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 2020 году. Как пишет газета «Известия», на сегодняшний день квартирами не обеспечены 220 ветеранов.

Имеющиеся на 2019 год заявки на улучшение жилищных условий ветеранов были удовлетворены. В ведомстве отметили, что в течение прошлого года были улучшены жилищные условия 3 тыс. 308 ветеранов Великой Отечественной, из которых 449 человек — участники и инвалиды войны.

В Минстрое добавили, что ветераны могут переехать к родственникам и количество квадратных метров на человека станет ниже нормы, что становится основанием для заявки по улучшению жилищных условий.

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