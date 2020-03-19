Мужчина погиб из-за пожара в своем доме в Дедовичах
62-летний мужчина погиб в результате пожара в своем доме в Дедовичах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло 20 марта около 2:19 в одном из жилых домов на улице Иванова. Огонь повредил кровлю на площади 10 квадратных метров и стену в комнату, образовались прогары в полу и потолочном перекрытии.
Погибшего хозяина дома обнаружили пожарные. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем собственника жилища.