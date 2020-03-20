Прокуратура добилась установки уличного освещения в деревне Ершово

09:30, 20 марта 2020, ПАИ

В деревне Ершово Псковского района прокуратура добилась организации уличного освещения. На улицах Остенская, Механизаторов и Разговоровская освещение отсутствовало, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Отсутствие освещения в темное время суток может создать угрозу для жителей, а также затрудняет работу специализированных служб и ведомств, влечет реальную опасность возникновения аварийных ситуаций в сфере дорожного движения и уличной преступности.

Прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию сельского поселения «Ершовская волость» обязанности по организации освещения дорог в населенных пунктах.

Решение суда было исполнено, нарушения устранены.