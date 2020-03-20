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Общество

Обнаруженные несанкционированные свалки в Пскове будут ликвидированы

В Пскове ликвидируют обнаруженные несанкционированные свалки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Надзорное ведомство совместно с Росприроднадзором, комитетом по природным ресурсам и экологии области, администрацией города организовала проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. В ходе проверки были обнаружены несанкционированные свалки коммунальных отходов в Корытовском лесопарке, «урочище Корытово».

В адрес главы администрации Пскова внесли представление с требованием устранить нарушения.

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