Обнаруженные несанкционированные свалки в Пскове будут ликвидированы
В Пскове ликвидируют обнаруженные несанкционированные свалки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
Надзорное ведомство совместно с Росприроднадзором, комитетом по природным ресурсам и экологии области, администрацией города организовала проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. В ходе проверки были обнаружены несанкционированные свалки коммунальных отходов в Корытовском лесопарке, «урочище Корытово».
В адрес главы администрации Пскова внесли представление с требованием устранить нарушения.