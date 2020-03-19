В Петербурге школьник в упор выстрелил в соседа по парте

10:08, 20 марта 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге восьмиклассник в упор выстрелил в соседа по парте из газового пистолета, купленного с рук собщает «Фонтанка».

Мальчик предложил соседу сделать впечатляющее фото и достал из рюкзака газовый пистолет. Вышло так, что владелец оружия случайно нажал на спусковой крючок и в упор выстрелил в одноклассника.

Но в итоге в больнице оказался сам стрелок, из-за переживаний у него обострилось хроническое заболевание. До этого в полиции ребёнок объяснил, что пистолет купил через соцсети, а патроны - в торговом центре рядом с домом. Мать ребенка сообщила, что ее сын дружит с националистами из группы «Рекс» и причисляет себя к этому движению. В соцсетях такие увлечения мальчик не афиширует.