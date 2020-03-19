Более 1,5 тысяч литров пива изъяли из незаконного оборота полицейские Псковской области в 2020 году

10:45, 20 марта 2020, ПАИ

1 тыс. 625,55 литра пива и напитков, изготавливаемых на его основе, изъяли из незаконного оборота полицейские в Псковской области в январе и феврале 2020 года (+1% к результатам за 2019 год), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Изъяты и 2 тыс. 416,85 литра водки, 438,18 литра спиртосодержащей продукции (в том числе продукции домашней выработки), 1 тыс. 162,35 литра вина и винных напитков, а также 265,7 литра иной алкогольной продукции (коньяк, ром, виски, текила, мартини и другое). Всего – 5 тыс. 908,63 литра алкогольной продукции (+120,9% к результатам за два месяца 2019 года – 2675,36 литров).

Кроме того, полицейские пресекли 207 нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Так, за два месяца 2020 года выявлено 64 факта сбыта гражданами алкоголя и спиртосодержащей жидкости из домов, квартир, и автомобилей (аналогичный период прошлого года – 67), 10 фактов продажи алкоголя без лицензии (АППГ – 14), 42 факта реализации алкогольной продукции без документов (АППГ – 15), 10 нарушений в сфере ограничений времени продажи алкоголя (АППГ –13), 20 фактов продажи алкогольной продукции «на вынос» (АППГ – 36), 24 факта продажи алкоголя несовершеннолетним (АППГ – 29), 13 фактов продажи алкоголя в нестационарном торговом объекте (АППГ – 6), 15 фактов реализации алкоголя с истекшим сроком годности (АППГ – 17), 1 факт продажи алкоголя вблизи образовательного учреждения (АППГ – 0), 7 фактов незаконного перемещения алкогольной продукции свыше 10 литров без маркировки (АППГ – 6) и 1 факт реализации немаркированной алкогольной продукции (АППГ – 1).

В результате проводимых профилактических мероприятий за 2 месяца 2020 года по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) составлен 21 протокол об административных правонарушениях, за повторное совершение возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).

За указанный период составлено 22 протокола об административных правонарушениях по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). По выявленным фактам повторных совершений возбуждено 1 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных по ст. 151.1 УК РФ.

В объектах общественного питания сети «ПАБ» за 2 месяца 2020 года выявлено 19 нарушений, изъято 1 тыс. 535,5 литра алкогольной продукции. В числе выявленных правонарушений - 11 нарушений продажи алкогольной продукции без открытия потребительской тары на вынос, а также осуществление деятельности в отсутствие лицензии и сопроводительных документов (6), реализация немаркированной алкогольной продукции (1), реализация алкогольной продукции несовершеннолетним лицам (1).

На профилактическом учете в подразделениях УУП территориальных ОМВД России на районном уровне за 2 месяца 2020 года состоит 194 человека.

На профилактическом учете в подразделениях ПДН территориальных ОМВД России на районном уровне Псковской области за 2 месяца 2020 года состоит 168 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, связанные с употреблением алкогольной продукции.

«Работа по выявлению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, в том числе в объектах общественного питания, располагаемых на территории области, а также по снижению уровня потребления алкогольной продукции будет продолжена», – добавили в пресс-службе.