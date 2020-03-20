Установлены сроки весенней охоты в Псковской области

11:03, 20 марта 2020, ПАИ

В Псковской области установлены сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь на территории региона в 2020 году: с 4 по 13 апреля 2020 года включительно. Соответствующий указ «О переносе срока весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в 2020 году» подписанный главой региона Михаилом Ведерниковым опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Выданные ранее разрешения на добычу охотничьих ресурсов на весеннюю охоту 2020 года будут действовать строго с 4 по 13 апреля. Внесение изменений в выданные разрешения не требуется.

Настоящий указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. Указ был опубликован 18 марта.