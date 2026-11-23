Актриса Мария Порошина посетила Псковскую область

11:03, 23 ноября 2026, ПАИ

Российская актриса театра, кино и телевидения Мария Порошина посетила Псковскую область. Об этом сообщили в группе «Псково-Печерские паломники» в соцсети «ВКонтакте».

Актриса побывала на Талабских островах, в том числе на острове Залита, где посетила могилу и домик старца протоиерея Николая Гурьянова. Также Мария Порошина побывала в Псково-Печерском монастыре, посетив службу, которую возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Отметим, актриса дебютировала в 1992 году в сериале «АБВГД Ltd.». Известность актрисе принесли роль Тамары Филатовой (супруга персонажа Фила в исполнении Владимира Вдовиченкова) в сериале «Бригада» (2002) и главная роль в сериале «Всегда говори «всегда» (2003–2012). Широкую известность также принесли роли Светланы в дилогии Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005), а также роль Юлии в фильме «Ёлки» (2010). Среди других заметных работ – роли в сериалах «По горячим следам», «Чёрная кровь», «Склифосовский», «Медиум».

Ранее Псков посетила российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица Екатерина Гусева. Она известна прежде всего ролью Ольги, жены Саши Белого, в культовом сериале «Бригада».