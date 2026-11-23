О признаках подлинности банкнот и опасности псевдоинвестиций поговорят в эфире «Копилки»
Программа «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет в эфир сегодня, 23 ноября, в 12:30. С последними новостями из мира финансовой грамотности слушателей и зрителей познакомят постоянный гость, эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов и ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Андрей Фёдоров.
В частности, речь пойдёт о том, можно ли самостоятельно распознать фальшивую купюру, как работает бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» и где пройти дистанционное обучение для продавцов и кассиров, работающих с наличными деньгами, чтобы снизить риск попадания подделок в обращение через сферу торговли.
Особое внимание в программе уделят псевдоинвестиционным проектам. Схема известна в интернете под названием LumenX. Она имеет признаки финансовой пирамиды, информация о ней внесена в предупредительный список Банка России, сайты направлены на блокировку. При этом организаторы проекта активно зазывают участников переходить в «новый» псевдоинвестиционный Black Sea Club.
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