Псковские налоговики объяснили, почему транспортный налог может быть начислен на проданный автомобиль
Обязанность по уплате транспортного налога зависит от государственной регистрации автомобиля, а не от его фактического наличия или использования, напомнили в Управлении ФНС России по Псковской области.
Основанием для начисления налога являются сведения, поступающие в налоговые органы из ГИБДД. Таким образом, пока новый владелец не переоформил машину и не снял с учёта в ГИБДД, плательщиком остаётся прежний собственник.
Следует учитывать, что если регистрация транспортного средства прекращена до 15-го числа включительно, то этот месяц не будет учитываться при исчислении транспортного налога, если же после 15-го числа – считается как полный месяц владения. Пример: продали 10 сентября – платите за восемь месяцев, продали 20 сентября – за девять месяцев.
В том случае, если бывшему собственнику пришёл налог на проданную машину, необходимо:
– проверить статус транспортного средства на сайте ФНС России в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Имущество». Если автомобиль всё ещё отображается в списке имущества без отметки «Снято с учёта» – начисления сформированы корректно;
– убедиться, что с даты продажи прошло более 10 дней. По закону только после этого срока продавец вправе сам прекратить регистрацию автомобиля в ГИБДД на основании договора;
– подать заявление в регистрационное подразделение ГИБДД. После того как данные поступят в налоговый орган по межведомственному обмену, начисление налога прекратится.
Оплатить исчисленный налог необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.
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