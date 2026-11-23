Псковские налоговики объяснили, почему транспортный налог может быть начислен на проданный автомобиль

11:44, 23 ноября 2026, ПАИ

Обязанность по уплате транспортного налога зависит от государственной регистрации автомобиля, а не от его фактического наличия или использования, напомнили в Управлении ФНС России по Псковской области.

Основанием для начисления налога являются сведения, поступающие в налоговые органы из ГИБДД. Таким образом, пока новый владелец не переоформил машину и не снял с учёта в ГИБДД, плательщиком остаётся прежний собственник.

Следует учитывать, что если регистрация транспортного средства прекращена до 15-го числа включительно, то этот месяц не будет учитываться при исчислении транспортного налога, если же после 15-го числа – считается как полный месяц владения. Пример: продали 10 сентября – платите за восемь месяцев, продали 20 сентября – за девять месяцев.

В том случае, если бывшему собственнику пришёл налог на проданную машину, необходимо:

– проверить статус транспортного средства на сайте ФНС России в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Имущество». Если автомобиль всё ещё отображается в списке имущества без отметки «Снято с учёта» – начисления сформированы корректно;

– убедиться, что с даты продажи прошло более 10 дней. По закону только после этого срока продавец вправе сам прекратить регистрацию автомобиля в ГИБДД на основании договора;

– подать заявление в регистрационное подразделение ГИБДД. После того как данные поступят в налоговый орган по межведомственному обмену, начисление налога прекратится.

Оплатить исчисленный налог необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.