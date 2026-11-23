Как развивать бизнес в Псковской области: Юрий Фролов станет гостем «Бизнес-ланча»

11:38, 23 ноября 2026, ПАИ

Биолог, предприниматель, основатель бренда NatGard, создатель экологических и туристических проектов, основатель «Дома Фролова» Юрий Фролов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 ноября, в 14:00.

Почему для реализации масштабных идей часто выбирают именно Псковскую область? Какой потенциал Пскова и Пушкинских Гор местные предприниматели сегодня недооценивают? Что сегодня необходимо изменить в региональной системе поддержки, чтобы предпринимателям было проще реализовывать свои проекты? Какие направления бизнеса в Псковской области будут наиболее перспективными в ближайшие пять лет?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».