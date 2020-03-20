В Псковской области планируют построить новые школы в приграничных районах

11:28, 20 марта 2020, ПАИ

В Псковской области планируют построить новые школы в приграничных районах. Об этом сообщил на пресс-конференции 20 марта председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Для нас важно подготовить и представить проектные решения по созданию новых школ в приграничных районах Псковской области - в Печорском, Гдовском, Себежском, Пыталовском», - уточнил Александр Седунов.

Он напомнил, что в 2019 году была сдана новая школа в Дно, в 2020 году завершается модернизация нового копурса школы №6 в Великих Луках. «Мы уверены, что получим современный образовательный комплекс», - добавил он.