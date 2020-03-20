Пенсионер погиб на пожаре в Дедовичах

12:44, 20 марта 2020, ПАИ

В Дедовичах на пожаре обнаружен погибшим 62-летний местный житель. Как стало известно корреспонденту Псковского агентства информации, пожар произошёл на улице Юры Иванова, 45 в жилом доме площадью 48 квадратных метров.

Огонь повредил кровлю на площади 10 квадратных метров, в комнате размером 30 квадртаных метров огнем повреждена стена, возник прогар в полу на площади 2 квадратных метра, прогар потолочного перекрытия на площади около полуметра.

Уже после ликвидации пожара в помещении обнаружен погибшим пенсионер. По предварительным данным, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Всего за 19 марта в Псковской области произошло 16 пожаров, 12 горений мусора на площади 432 квадратных метров, два пала травы на площади три гектара.