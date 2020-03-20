Тело пенсионера обнаружено в озере в Невельском районе
Возле деревни Клястица Невельского района в озере Неклочь в 500 метрах от берега найдено тело 84-летнего мужчины.
Как стало известно корреспонденту Псковского агентства информации, тело пенсионера обнаружила водолазная группа поисково-спасательного отряда Великих Лук 19 марта. Оно находилось на глубине 3 метров.
В настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции, причина смерти устанавливается.
Ранее сообщалось, что мужчина ушёл на рыбалку 11 марта, и с тех пор его местонахождение не было известно.