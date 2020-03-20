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Происшествия

Тело пенсионера обнаружено в озере в Невельском районе

Возле деревни Клястица Невельского района в озере Неклочь в 500 метрах от берега найдено тело 84-летнего мужчины.

Как стало известно корреспонденту Псковского агентства информации, тело пенсионера обнаружила водолазная группа поисково-спасательного отряда Великих Лук 19 марта. Оно находилось на глубине 3 метров.

В настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции, причина смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что мужчина ушёл на рыбалку 11 марта, и с тех пор его местонахождение не было известно.

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