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Происшествия

Мина и артснаряд обезврежены в Великих Луках и Палкинском районе

В Псковской области спасатели обезвредили два взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом стало известно корреспонденту Псковского агентства информации из собственных источников.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова вблизи деревни Подмогилье Палкинского района обезвредила артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров, а группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук в городе дислокации на улице Горицкой, 26а обезвредила минометную мину калибром 120 миллиметров.

Снаряды времен войны в Псковской области находят регулярно, особенно много на территории сельхозугодий в период весених и осенних полевых работ. 

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