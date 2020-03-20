Мина и артснаряд обезврежены в Великих Луках и Палкинском районе
В Псковской области спасатели обезвредили два взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны. Об этом стало известно корреспонденту Псковского агентства информации из собственных источников.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова вблизи деревни Подмогилье Палкинского района обезвредила артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров, а группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук в городе дислокации на улице Горицкой, 26а обезвредила минометную мину калибром 120 миллиметров.
Снаряды времен войны в Псковской области находят регулярно, особенно много на территории сельхозугодий в период весених и осенних полевых работ.