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Общество

Начались подготовительные работы на дороге Невель – Новохованск – граница с Белоруссией

Работники ООО «Автомобильные дороги Пскова» приступили к подготовительным работам на дороге Невель – Новохованск – граница с Белоруссией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация проводит валку деревьев и кустарников в полосе отвода, выполняет устройство водопропускных канав. Вырубленная древесная растительность на месте перемалывается в щепки на специальном устройстве.

По окончании подготовительных работ подрядчик выполнит разработку и уплотнение грунта и устройство основания из щебня. Техническим заданием предусмотрено нанесение трех слоев покрытия (нижнего, выравнивающего и верхнего). Новый асфальт также уложат на пересечениях, примыканиях и тротуарах. Кроме того, в план входит устранение просадок и укрепление обочин, ремонт и замена отдельных звеньев водопропускных труб. На автобусных остановках будут установлены павильоны, скамьи и урны. На дорожное покрытие нанесут разметку.

Работы ведутся на участке дороги протяженностью 7,6 км (км 0+180– км 7+780) между Невелем и деревней Поздноево в Невельском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчик ремонта – «Псковавтодор». Сумма контракта составила 85 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Работы должны завершиться к 21 августа.

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