Около 400 нарушений закона в сфере использования госсобственности выявлены в Псковской области

15:54, 20 марта 2020, ПАИ

В Псковской области прокуратура выявила около 400 нарушений закона в сфере законодательства о государственной и муниципальной собственности в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ведомстве также рассказали, что в целях устранения нарушений были вынесены более 80 представлений, по результатам рассмотрения которых 35 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, опротестовано 25 незаконных правовых актов, к административной ответственности привлечено два лица, в органы предварительного расследования направлено 3 материала в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела.

«Практика прокурорского надзора свидетельствует о распространенности нарушений закона в сфере использования государственной и муниципальной собственности», - заключили в прокуратуре.