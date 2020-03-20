Стали известны имена еще пяти членов Общественной палаты Пскова

16:35, 20 марта 2020, ПАИ

20 марта члены Общественной палаты Пскова, утвержденные главой города Пскова и избранные депутатами Псковской городской Думы, провели голосование по избранию еще 5 членов этого коллегиального общественного органа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На участие в конкурсе было подано 6 заявок. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, которые будут действовать в Пскове до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции, голосование проходило в заочной форме. По итогам подсчета голосов новыми членами Общественной палаты Пскова стали Павел Дроздов, Сергей Соков, Сергей Семенов, Нина Каштанова и Ирина Мисийчук.

Состав Общественной палаты города формируется из пяти граждан, утверждаемых главой города Пскова, пяти представителей общественных объединений, зарегистрированных на территории города Пскова, избираемых Псковской городской Думой, и пяти граждан, избираемых уже избранными десятью членами Общественной палаты.

Общественная палата — коллегиальный общественный орган, обеспечивающий взаимодействие граждан России, проживающих в Пскове, с органами местного самоуправления. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет 3 года со дня ее первого заседания. Палата формируется из 15 человек. Членом может быть гражданин России, достигший возраста 18 лет и проживающий в Пскове. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах без выплаты вознаграждения.