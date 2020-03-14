Псковичка завоевала «серебро» на чемпионате России по джиу-джитсу

17:36, 20 марта 2020, ПАИ

Начальник психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко заняла второе место на чемпионате России по джиу-джитсу среди женщин в своей возрастной и весовой категории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Соревнования проходили в спортивной школе олимпийского резерва «Комета» в Санкт-Петербурге. В них приняли участие более одной тысячи спортсменов из разных регионов России.

Татьяна Клименко представляла Псковскую область и выступала в технике не-ваза. Это раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок с помощью болевых и удушающих приемов.

Всего Татьяна Клименко провела четыре спарринга, три из которых принесли ей победу, и лишь в последнем поединке за первое место со спортсменкой из Рязани псковичка по баллам немного уступила, став серебряным призером чемпионата. Тем самым она выполнила норматив мастера спорта по джиу-джитсу и вошла в расширенный состав сборной России.