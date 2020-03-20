Внеочередную индексацию зарплат и пенсий могут провести в России

09:05, 21 марта 2020, ПАИ

В России может произойти внеочередная индексация зарплат и пенсий, а также зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности. Такую инициативу предложили в Госдуме, чтобы смягчить последствия снижения курса рубля. Как пишет «Российская газета», авторов инициативы выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его мнению, это поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне эпидемии коронавируса и падения цены нефти, что сказалось на курсе рубля.

Депутат Госдумы привел экспертные оценки: в частности, импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35%. В первую очередь это коснется одежды, обуви, бытовой техники, лекарств и товаров для детей. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.

«Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», - отметил лидер «Справедливой России».

Сергей Миронов уверен, что предлагаемые меры не приведут к критической нагрузке на бюджет: «Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств».