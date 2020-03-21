Cделать ЕГЭ-2020 дистанционным предложили в Госдуме

09:35, 21 марта 2020, ПАИ

В 2020 году Единый государственный экзамен могут провести в дистанционной форме из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое предложение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет газета «Известия».

Борис Чернышов видит смысл провежения удаленного ЕГЭ, поскольку школы уже вынужденно ушли на каникулы, а вузы на дистанционное обучение, а, кроме того, необходимо не допустить распространение коронавируса.

«ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми», - отметил зампред комитета Госдумы.

При этом Борис Чернышов уверен, что нахождение школьников в одном помещении в течение нескольких — опасно для их здоровья.

Он уверен, что необходимые для сдачи экзаменов материалы можно разместить на одну из онлайн-платформ. Это уже сделали вузы с дистанционным обучением.