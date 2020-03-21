Полицейские и полицейские-водители требуются в псковскую Росгвардию

18:00, 21 марта 2020, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Помимо прочего, необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району и МОВО «Пушкиногорское».

«Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством», - добавили в ведомстве.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.