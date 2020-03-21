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Общество

Михаил Ведерников: власти Псковской области делают все для обеспечения безопасности и здоровья людей

«Друзья, неделя была непростая, и стресса было достаточно, наверное, у каждого. Однако мы продолжаем работать, практически, в круглосуточном режиме и делаем всё необходимое для обеспечения безопасности и сохранения здоровья людей в Псковской области», - написал в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

По его словам, медики, работники транспортной сферы, администрация Псковской области, каждый из муниципалитетов, – все на связи и готовы к оперативному реагированию на любые изменения. 

«Всё под контролем!», - заверил глава региона. 

«Отдыхайте спокойно, набирайтесь сил. Постарайтесь по максимуму провести время дома или на свежем воздухе, избегая мест массового скопления людей. Соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы!», - заключил Михаил Ведерников. 

В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.

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