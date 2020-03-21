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Общество

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

В Сети появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Судя по изображению документа, который опубликовало в своем Telegram-канале опубликовало агентство РИА Новости, в нем всего один вопрос. 

20 марта ЦИК РФ принял постановление о форме бюллетеня на общероссийском голосовании. В него включен вопрос, одобряет ли гражданин изменения в Конституцию. Варианты ответа — «да» или «нет».

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования с возможностью переноса даты в случае необходимости. Комментируя ситуацию с распространением нового коронавируса, он подчеркнул, что здоровье граждан находится в приоритете.

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Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции Центризбирком допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию России Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан Варианты проведения голосования по поправкам на фоне COVID-19 озвучил ЦИК Юрий Шматов: Поправки в Конституцию были давно необходимы Дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена из-за коронавируса Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
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