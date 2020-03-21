Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

17:21, 21 марта 2020, ПАИ

В Сети появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Судя по изображению документа, который опубликовало в своем Telegram-канале опубликовало агентство РИА Новости, в нем всего один вопрос.

20 марта ЦИК РФ принял постановление о форме бюллетеня на общероссийском голосовании. В него включен вопрос, одобряет ли гражданин изменения в Конституцию. Варианты ответа — «да» или «нет».

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля всероссийского голосования с возможностью переноса даты в случае необходимости. Комментируя ситуацию с распространением нового коронавируса, он подчеркнул, что здоровье граждан находится в приоритете.