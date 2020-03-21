Выставка «Искусство силуэта в графике Александра Стройло» из собрания «Михайловского» открылась в Москве

18:04, 21 марта 2020, ПАИ

19 марта в Москве в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка «Искусство силуэта в графике Александра Стройло (из собрания Пушкинского Заповедника)». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

По ее словам, в экспозицию вошло тридцать работ художника-графика — по преимуществу силуэтные портреты поэта и его близких, а также членов семьи Осиповых и Вульфов, соседей Пушкиных по Тригорскому. Впервые эти работы стали достоянием широкой читательской и зрительской аудитории в год 200-летия со дня рождения Александра Пушкина — в качестве иллюстраций к заметкам великолучанина, историка и журналиста, биографа Пушкина Михаила Семевского. В 1999 году его книга «Прогулки в Тригорское» была переиздана силами музея-заповедника «Михайловское».

Александр Стройло живёт в Пскове с 1978 года. Он известный иллюстратор, а также создатель книжных объектов, активно работает как кино- и театральный художник, неоднократно являлся главным художником многих праздников и других массовых мероприятий в Псковской области.

Планируется, что выставка «Искусство силуэта в графике Александра Стройло» бвудет работать в Москве до 20 ноября.