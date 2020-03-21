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Общество

Вера Емельянова: Все пассажиры рейса Москва — Псков прошли осмотр медиков

«Сегодня в аэропорту Пскова Роспотребнадзор совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области провели мероприятие по санитарному контролю пассажиров, прибывшими рейсом Москва — Псков. Была проведена термометрия всем пассажирам на борту, озвучены меры по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Согласно указу, проводятся дополнительны меры по выявлению граждан группы риска и введения карантинных мероприятий для всех, кто мог иметь потенциальный контакт», - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

«В этой связи рейс сегодня был осмотрен, измерили температуру всем пассажирам. Один оказался пассажир, который был транзитный, ему сделали забор анализов. У пассажира не было признаков заболевания, ему рекомендован домашний режим, самоизоляция на две недели, о чем он предупрежден, как и все пассажиры», - добавила Вера Емельянова. 

«Профилактическая работа с гражданами по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области продолжается в регионе на всех уровнях. Самостоятельно всем гражданам принимать решения о всех своих действиях, учитывая обстановку и рекомендации, которые даны сегодня в рамках указа главы региона», - заключила первый вице-губернатор. 

В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.

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