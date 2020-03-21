В Пскове двое мужчин арестованы по обвинению в убийстве из-за женщины

15:00, 21 марта 2020, ПАИ

В Пскове двух мужчин арестовали по обвинению в убийстве из-за женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В ночь на 9 марта текущего года в Пскове в квартире на улице Красноармейской между двумя мужчинами и хозяином квартиры в процессе распития алкоголя произошел конфликт из-за женщины, в ходе которого двое гостей нанесли ему множество ударов кулаками в голову, причинив черепно-мозговую травму, от которой он скончался на месте преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Следователи установили личности преступников. Ими оказались 27-летний житель Республики Беларусь и ранее судимый за убийство 46-летний житель Мурманска. Выяснилось, что они находились в Санкт-Петербурге после преступления.

Сейчас двум предполагаемым злоумышленникам предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.