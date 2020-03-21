Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность

16:12, 21 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил пассажира рейса Москва — Псков, который самостоятельно сообщил, что возвращается из Сербии. Ранее сообщалось, что у мужчины взяли необходимые пробы и отправили на домашний карантин. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

По словам Михаила Ведерникова, изначально поступили данные, что этим рейсом летят два человека, прибывшие из Германии и один – из Таиланда. На месте информация не подтвердилась, но один из пассажиров самостоятельно рассказал, что возвращается из Сербии.

«Искренне благодарю его за честность и сознательную гражданскую позицию. Оперативно померили температуру (нормальная), взяли пробы и отправили на домашний карантин. Если каждый будет так относиться к профилактическим мерам, многие риски будут автоматически сняты», - заявил глава региона.

«Пока действуем по факту поступления соответствующей информации, но планируем организовать постоянные проверки температуры на всех прибывающих рейсах», - подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил также специалистов регионального Роспотребнадзора за бдительность и «оперативную реакцию на все изменения».

«Вместе справимся!», - заключил псковский губернатор.

В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.