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Общество

Еще 53 человека в России заразились коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили еще 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Количество заразившихся выросло с 253 до 306 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции», - сообщили в штабе, отметив, что за последние сутки были выписаны четыре человека. 

По данным штаба, всего в России выздоровели 16 человек. 

В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.

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