Инфопортал об интернет-сервисах с бесплатным доступом заработал в России

17:35, 21 марта 2020, ПАИ

В России крупнейшие операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома в условиях противодействия распространению нового коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

На сайте ДоступВсем.рф все желающие могут получить информацию о сервисах, к которым уже сегодня у российских пользователей есть свободный доступ, в том числе бесплатный интернет-трафик. Сайт организован в рамках #МыВместе.

«На портале "Доступ всем" мы собрали все, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах, а при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране", - отмечается на сайте. "Стали доступнее дистанционные консультации врачей. В открытом доступе есть русская и зарубежная классика и современные бестселлеры, курсы по самообразованию и саморазвитию. Смотрите любые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», - указывается также на портале.

На сайте уже можно выбрать подходящий ресурс в следующих разделах: «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». Всего к акции подключились порядка 100 компаний и ресурсов, в том числе Яндекс, Мэйл.ру, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн-кинотеатры и магазины электронных книг, обучающие и игровые порталы.