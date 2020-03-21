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Четыре припаркованные машины повредил водитель на улице Технической в Пскове (ФОТО)

Фото: Псковское агентство информации

В Пскове около 21 часа водитель за рулем автомобиля «Хонда» врезался в несколько припаркованных машин во дворе дома №8 по улице Технической. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, всего пострадали четыре транспортные средства. Преимущественно повреждены передние и боковые части автомашин.

Фото: Псковское агентство информации

Предположительно, виновник случившегося сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото: Псковское агентство информации

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. 

Фото: Псковское агентство информации

Водитель, мужчина 1984 года рождения, попытался оправдаться, рассказал оперативникам о том, что машину у него угнали чуть раньше. Однако очевидцы настаивают: за рулем сидел сам владелец транспортного средства.

От прохождения медосвидетельствования пскович отказался.

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