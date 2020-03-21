Четыре припаркованные машины повредил водитель на улице Технической в Пскове (ФОТО)
В Пскове около 21 часа водитель за рулем автомобиля «Хонда» врезался в несколько припаркованных машин во дворе дома №8 по улице Технической. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, всего пострадали четыре транспортные средства. Преимущественно повреждены передние и боковые части автомашин.
Предположительно, виновник случившегося сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Водитель, мужчина 1984 года рождения, попытался оправдаться, рассказал оперативникам о том, что машину у него угнали чуть раньше. Однако очевидцы настаивают: за рулем сидел сам владелец транспортного средства.
От прохождения медосвидетельствования пскович отказался.