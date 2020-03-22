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Общество

Началась подготовка к проектированию исторического парка «Россия — моя история» в Пскове

Группа компаний «Спектр»

Началась подготовка к проектированию исторического парка «Россия — моя история» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в группе компаний «Спектр».

Парк разместится на смежной со стадионом «Электрон» территории с сохранением бассейна и футбольного поля. «А также созданием потенциально новых объектов, например, гребной базы», – отметили в «Спектре».

«Восстанавливая старые и создавая новые спортивные объекты в рамках данного проекта, не забываем о культурной части», – пояснили в группе компаний.

Комплекс начнётся именно с исторического парка – интерактивного музея  «Россия — моя история». В планах открытие духовно-просветительского комплекса, площадок для занятий спортом на свежем воздухе и парковой зоны с обустройством Зеленого театра.

Парка «Россия — моя история» войдет в первую очередь строительства Гуманитарно-спортивного центра.

В феврале было принято решение, что на создание исторического парка в областном центре выделят дополнительные 250 миллионов рублей из президентского гранта, направленного в бюджет Псковской области. 

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