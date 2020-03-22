Началась подготовка к проектированию исторического парка «Россия — моя история» в Пскове

10:15, 22 марта 2020, ПАИ

Началась подготовка к проектированию исторического парка «Россия — моя история» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в группе компаний «Спектр».

Парк разместится на смежной со стадионом «Электрон» территории с сохранением бассейна и футбольного поля. «А также созданием потенциально новых объектов, например, гребной базы», – отметили в «Спектре».

«Восстанавливая старые и создавая новые спортивные объекты в рамках данного проекта, не забываем о культурной части», – пояснили в группе компаний.

Комплекс начнётся именно с исторического парка – интерактивного музея «Россия — моя история». В планах открытие духовно-просветительского комплекса, площадок для занятий спортом на свежем воздухе и парковой зоны с обустройством Зеленого театра.

Парка «Россия — моя история» войдет в первую очередь строительства Гуманитарно-спортивного центра.

В феврале было принято решение, что на создание исторического парка в областном центре выделят дополнительные 250 миллионов рублей из президентского гранта, направленного в бюджет Псковской области.