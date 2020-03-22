Четыре дорожных аварии с участием велосипедистов произошли в Псковской области с начала 2020 года

13:54, 22 марта 2020, ПАИ

Четыре дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов зарегистрировали в Псковской области в январе и феврале 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Три аварии из четырех произошли в тёмное время суток. «Во всех дорожных авариях пострадали взрослые участники дорожного движения», – пояснили в пресс-службе.

В прошлом году было зафиксировано 14 фактов наездов автомобилей на юных велосипедистов – один ребёнок погиб, а 13 получили ранения различной степени тяжести. При этом в шести случаях несовершеннолетние пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к обеспечению безопасности своих детей на дороге.