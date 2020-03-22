Великолучанка погибла из-за пожара в своем доме
58-летняя женщина погибла в результате пожара в своем доме в Великих Луках. Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорание произошло 21 марта около 14:00 в жилом доме на улице Ботанической в Великих Луках.
Труп хозяйки дома обнаружили пожарные. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электопроводки внутри жилища.
Согласно информации ГУ МЧС России по Псковской области, для тушения пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек.