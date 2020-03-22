Смертельные травмы получила женщина в результате наезда автомобиля в Дно
58-летняя женщина скончалась в результате наезда автомобиля в Дно. Как стало известно Псковскому агентству информации, за рулем отечественного автомобиля находился 21-летний трезвый молодой человек.
Трагедия произошла 20 марта около 23:00 у дома № 4 на улице Путейской. Женщина переходила проезжую часть, когда ее сбил автомобиль ВАЗ-2114. От полученных травм (закрытая черепно-мозговая травма, переломы таза, бедра, левой голени и травматический шок) она скончалась в Порховской центральной районной больнице, пояснили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По факту дорожно-транспортного происшествия следственные органы проводят проверку.